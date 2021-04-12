اليابان تبدأ بتلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا

أخبار اليابان

بدأت اليابان في تلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، بهدف استكمال تطعيمات كبار السن، الفئة الثانية ذات الأولوية بعد العاملين في المجال الطبي، بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

يغطي البرنامج حوالي 36 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، بما في ذلك أولئك الذين سيبلغون 65 عامًا خلال السنة المالية الحالية حتى مارس/ آذار 2022، باستخدام لقاح طورته شركة فايزر الأمريكية الكبرى للأدوية.

وحيث أن بعض البلديات فقط هي التي تلقت إمدادات من اللقاح، فقد بدأ تطعيم المواطنين المسنين في مناطق محدودة، بما في ذلك مدينة هاتشيوجي في طوكيو، يوم الاثنين. من المتوقع أن يبدأ برنامج تطعيم المسنين بشكل كبير في أوائل مايو/ أيار.

من المتوقع أن تساعد تطعيمات كبار السن، المعرضين لخطر الإصابة بأعراض كورونا الحادة، في تحسين الوضع في المؤسسات الطبية التي تعاني من ضغوط وسط أزمة الفيروس.

في 5 أبريل/ نيسان، بدأت الحكومة اليابانية في توزيع اللقاح على محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة، وتخطط لإيصال صندوق واحد على الأقل، يحتوي على 975 جرعة، إلى كل بلدية بحلول 2 مايو/ أيار واستكمال الإمدادات بحلول نهاية يونيو/ حزيران. يحتاج كل شخص إلى الحصول على اللقاح على جرعتين، كل ثلاثة أسابيع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)