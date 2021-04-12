كبار السن يعبرون عن ارتياحهم لبدء حملة تطعيمهم في اليابان

أخبار اليابان

أعرب كبار السن في اليابان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا الجديد يوم الاثنين عن امتنانهم وارتياحهم لبدء اليوم لتلقيح كبار السن في البلاد، وهي الفئة الثانية ذات الأولوية بعد العاملين في المجال الطبي.

مما يعكس اهتمام الناس القوي بلقاحات كورونا، تم ملء أوراق الحجز الأولية لحوالي 2000 من كبار السن في مدينة هاتشيوجي غرب طوكيو في حوالي 90 دقيقة بعد أن بدأت المدينة في قبول الحجوزات عبر الهاتف والإنترنت في 5 أبريل/ نيسان.

ومن المقرر أن يتلقى حوالي 250 من كبار السن من سكان هاتشيوجي اللقاحات يوم الاثنين. المدينة مغطاة بإجراءات ”مشددة“ أو شبه حالة طوارئ لفيروس كورونا والتي تهدف إلى الحد من الإصابات.

قال يوشيتاكا أكاتسوكا، وهو مسؤول عن أحد المعابد البالغ من العمر 74 عامًا، ”لم أشعر بأي ألم“، مشيرًا إلى أنه كان أول شخص يتم تطعيمه في مكان تلقيح جماعي أقيم في الطابق الأول من مكتب مدينة هاتشيوجي ”أنا ممتن (لأنني تمكنت من التطعيم) لأنني تواصلت مع العديد من الأشخاص غير المحددين (من خلال عملي)“.

قال يوشي إيشيموري، 73 عامًا، ”شعرت بالارتياح“. قالت إحدى سكان هاتشيوجي إنها تخطط للانتظار بهدوء، حيث يقول البعض إن آثار التطعيم لا يمكن توقعها إلا بعد تلقي الجرعة الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)