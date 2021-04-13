رئيس الوزراء الياباني: القرار المتعلق بتصريف المياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايئيتشي لا مفر منه

أخبار اليابان

حث رئيس الوزراء اليابانى سوغا يوشيهيدي يوم الاثنين على تفهم البرلمان لخطة الحكومة ”الحتمية“ لاطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية دايئيتشي للطاقة النووية التي أصابتها الكارثة بالشلل فى المحيط.

وقال سوغا في اجتماع للجنة التدقيق والرقابة على الإدارة في مجلس النواب، ”إنها قضية لا مفر منها ولا يمكن تأجيلها لإعادة إعمار فوكوشيما“.

وتُخزن المياه الملوثة الناتجة في المحطة المعطوبة في خزانات داخل المجمع ستمتلئ عن آخرها العام القادم.

حضر سوغا وأعضاء مجلس الوزراء الآخرون جلسة اللجنة لإجراء مناقشات حول الإنفاق الحكومي في عامي 2016 و 2017.

من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا رسميًا بشأن إطلاق المياه المعالجة في المحيط من محطة الطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان قريبًا.

ردًا على سؤال من المشرع تشيزوكو تاكاهاشي من الحزب الشيوعي الياباني المعارض، اعترف سوغا بأن الخطة قوبلت بمعارضة من صناعة صيد الأسماك بسبب مخاوف بشأن الإضرار المحتمل بسمعة المنتجات البحرية التي يتم صيدها في المنطقة بسبب الإشعاع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)