عودة قاعدة فوتينما الجوية الأمريكية إلى اليابان لا تزال معلقة

أخبار اليابان

لا يوجد حتى الآن أي احتمال للعودة المبكرة للموقع الحالي لقاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في غينوان بمحافظة أوكيناوا إلى اليابان، بعد 25 عامًا من توصل البلدين إلى اتفاق بشأن العودة.

خططت اليابان والولايات المتحدة في الأصل لتحقيق عودة الأرض في غضون خمس إلى سبع سنوات، لكن الأمر استغرق 10 سنوات حتى يقرروا الخطة الحالية لنقل قاعدة فوتينما إلى منطقة هينوكو الساحلية في ناغو، وهي مدينة أخرى في المحافظة التي تقع في أقصى جنوب اليابان.

يعارض سكان أوكيناوا بشدة خطة إعادة التوطين، التي كانت الحكومة اليابانية تدفع بها باعتبارها الحل الوحيد لإزالة المخاطر التي تشكلها قاعدة فوتينما، التي تقع في منطقة مكتظة بالسكان. أصبحت القضية رمزا للانقسام بين الحكومة وأوكيناوا.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن ”الانتقال إلى هينوكو هو الحل الوحيد“. وقال ”إن المضي في العمل بثبات هو السبيل لتحقيق العودة الكاملة لفوتنما والقضاء على الخطر في وقت مبكر“.

أثار اغتصاب تلميذة من قبل جنود أمريكيين في أوكيناوا في عام 1995 غضبًا بين سكان أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي الكثيف في المحافظة، مما أدى إلى الاتفاق على عودة قاعدة فوتينما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)