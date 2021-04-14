تصريف مياه فوكوشيما قضية رئيسية في الانخابات العامة اليابانية

أخبار اليابان

من المتوقع أن يكون قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه المشعة المعالجة في المحيط من محطة الطاقة النووية رقم 1 في فوكوشيما التي ضربتها كارثة تسونامي عام 2011 قضية رئيسية في الانتخابات العامة المقبلة.

تم اتخاذ القرار حيث من المتوقع أن تصل الخزانات الخاصة باحتواء المياه في محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، إلى طاقتها الكاملة العام المقبل.

تهدف أحزاب المعارضة إلى جعل خطة التخلص من المياه قضية رئيسية في انتخابات مجلس النواب، والتي من المقرر إجراؤها بحلول الخريف.

وانتقد يوكيو إيدانو زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض الخطة وقال إن الحكومة ”تتجاهل أهالي فوكوشيما“.

وفي تبرير للقرار، قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن ”التخلص من المياه المعالجة مهمة لا مفر منها“ في العمل على تفكيك المحطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)