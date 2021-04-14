محكمة مصرية تأمر بالتحفظ على سفينة ”إيفرغيفن“ اليابانية التي كانت عالقة بقناة السويس

أخبار اليابان

أفادت تقارير إعلامية محلية الثلاثاء أن محكمة في الإسماعيلية بشمال شرقي مصر أمرت بمصادرة سفينة الحاويات الكبيرة ”إيفرغيفن“ المملوكة لشركة يابانية، والتي جنحت في قناة السويس في مارس/ آذار وأغلقت الممر المائي الحيوي.

وذكرت الأنباء أن هيئة قناة السويس سعت للمصادرة.

وطالبت الهيئة الحكومية المصرية بتعويض قدره 900 مليون دولار لتغطية التكاليف، بما في ذلك إصلاح الأضرار التي لحقت بالقناة من عمليات تحرير ”إيفر غيفن“ التي تبلغ حمولتها 220 ألف طن، وهي إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وترتيبات الإنقاذ.

وقال مسؤول في شركة شوي كيسن كايشا المحدودة، ومقرها في إيماباري، بمحافظة إيهيمي، غربي اليابان، التي تمتلك سفينة الشحن، بأنه تمت مصادرة على السفينة إيفر غيفن ، قائلاً ”لا يمكننا تحريك السفينة لأننا على خلاف مع سلطة القناة، وولا نزال نقوم بمحادثات بشأن المبلغ المناسب (التعويض)“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)