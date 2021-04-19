كونو تارو: الحكومة اليابانية ستتمكن من تأمين جرعات كافية من لقاحات كورونا لجميع السكان بحلول سبتمبر/ أيلول

أخبار اليابان

قال وزير الإصلاح الإداري الياباني والمعني ببرنامج التحصين ضد كورونا تارو كونو يوم الأحد إن اليابان تتوقع الآن تأمين العدد المطلوب من لقاحات فيروس كورونا لجميع الخاضعين لبرنامج التطعيم في البلاد بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

وفي حديثه في برنامج تلفزيوني بثته شبكة فوجي التلفزيونية، قال كونو إن اليابان اتفقت فعليًا مع شركة فايزر على زيادة إمدادات لقاح فيروس كورونا الأمريكي.

يوم السبت، عقد رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي مؤتمرا هاتفيا في واشنطن مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا وطلب إمدادات لقاح إضافية للتأكد من أن الجرعات لكل شخص مؤهل في البلاد ستصبح متاحة بحلول سبتمبر/ أيلول.

ووفقًا لكونو، طلبت اليابان من شركة فايزر الحصول على إمدادات إضافية بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيولول من شأنها أن تسمح للبلاد بتأمين عدد كافٍ من لقاحات اللقاح، بما في ذلك تلك الخاصة بصانعي الأدوية الآخرين، لتمكين جميع المؤهلين من الحصول على اللقاح. وقال الوزير ”في هذا الصدد، تم التوصل إلى اتفاق فعال“.

وقال كونو ”لقد أصبحنا في وضع يمكننا فيه ضمان توصيل اللقاح لأولئك الخاضعين لبرنامج التطعيم الياباني بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول“. ”ستتوفر اللقاحات لكل من يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)