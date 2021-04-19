طوكيو قد تعلن حالة الطوارئ من جديد للسيطرة على كورونا

أخبار اليابان

ألمحت محافظة طوكيو يوريكو كويكي يوم الأحد إلى إمكانية مطالبة الحكومة اليابانية بإعلان حالة طوارئ أخرى بشأن جائحة فيروس كورونا.

وقالت المحافظة إنها أصدرت تعليماتها لمسؤولي حكومة العاصمة للاستجابة للارتفاع المتجدد في عدد حالات كورونا في طوكيو بالسرعة ومراعاة الطلب المحتمل لإعلان الطوارئ. وقالت كويكي ”يجب علينا التصرف بشكل استباقي“.

يوم الأحد، أبلغت حكومة العاصمة عن 543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو. تجاوز العدد اليومي لفيروس كورونا 500 حالة لليوم السادس على التوالي.

وقالت كويكي للصحفيين ”كان رقمًا مرتفعًا ليوم الأحد ويظهر أننا ما زلنا في اتجاه تصاعدي“.

ولدى التطرق إلى حقيقة أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في طوكيو ارتفع بنحو 20% عن الأسبوع السابق، كررت كويكي قلقها بشأن انتشار سلالات فيروس كورونا شديدة العدوى بين الشباب وزيادة عدد الأشخاص الذين يتحركون في المدينة مما يزيد من خطورة الإصابة بالفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)