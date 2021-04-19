المتظاهرون المناهضون للأولمبياد يشككون في نوايا هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعد أن كتمت أصواتهم

أخبار اليابان

يشعر المتظاهرون ضد إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف بارتياب متزايد تجاه هيئة الإذاعة اليابانية، أو NHK، بعد أن كتمت هيئة الإذاعة العامة هتافاتهم المعارضة أثناء البث المباشر لمسار تتابع الشعلة الأولمبية.

في ليلة 1 أبريل/ نيسان، تم إيقاف صوت تتابع الشعلة في مدينة ناغانو بوسط اليابان أثناء البث المباشر لحوالي 30 ثانية بعد حوالي دقيقة من مغادرة العداء السابع، حيث سمعت هتافات الاحتجاج على أولمبياد طوكيو.

قال مسؤولو NHK ”لقد اتخذنا القرار بكتم الصوت وفقًا لأسباب مختلفة، بما في ذلك مراعاة حاملي الشعلة“.

كان المتظاهرون أعضاء في جماعة مدنية تعارض إقامة الحدث الرياضي وسط جائحة فيروس كورونا الجديد. وردد حوالي 10 أعضاء هتافات ضد أولمبياد طوكيو في مكان التتابع، وفقا لماساو إيزاوا، زعيم المجموعة البالغ من العمر 71 عاما.

قال إيزاوا، الذي يعمل في صناعة الصباغة، إنه علم بفعل NHK من أولئك الذين شاهدوا البث الحي حيث تم كتم أصوات الأعضاء فجأة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)