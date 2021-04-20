طوكيو تسعى لمطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بسبب كورونا

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة، الإثنين، إن حكومة مدينة طوكيو تدرس مطالبة الحكومة المركزية في وقت مبكر من يوم الخميس بإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا في العاصمة اليابانية.

تخطط حكومة العاصمة لعقد اجتماع يوم الخميس لمراقبة حالة العدوى والمنظومة الطبية في طوكيو والاستماع إلى آراء الخبراء. سيتم اتخاذ قرار بشأن طلب إعلان الطوارئ خلال اليوم على أقرب تقدير.

وقالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي للصحفيين ”نحن ندرس مثل هذا الاحتمال ونجمع معلومات مختلفة بما في ذلك الإجراءات التي يتعين على حكومة العاصمة تعزيزها والقدرة الطبية“.

ستكون حالة الطوارئ المقترحة الثالثة من نوعها في اليابان.

حاليًا، تعد طوكيو من بين المحافظات العشر في مرحلة تشديد للإجراءات، مما يبرر اتخاذ تدابير قوية مماثلة لتلك التي يمكن اتخاذها في ظل حالة الطوارئ.