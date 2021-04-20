25 ٪ من العاملين في المجال الطبي في اليابان يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح كوورنا

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن 1198346 عاملا طبيا، أو حوالي 25% من إجمالي 4.8 مليون شخص في البلاد، تلقوا الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا الجديد حتى يوم الجمعة.

وقف العدد من عاملات طبيّة الذي كان يتلقّى الطلقات الثانية بما أنّ من اليوم نفسه في 718.396، أو حوالي 15%.

في طوكيو، تلقى 117683 من العاملين الطبيين الجرعات الأولى، وأعطي 63168 منهم الجرعات الثانية. وهذه الأرقام هي الأكبر بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة. وجاءت محافظة أوساكا بغرب اليابان في المرتبة الثانية، حيث تم إعطاء الجرعة الأولى لـ 83193 عاملاً في المجال الطبي والثانية إلى 48792 منهم.

بدأت اليابان تطعيمات فيروس كورونا الجديد للعاملين الطبيين في فبراير/ شباط ولكبار السن في 12 أبريل/ نيسان.

كان عدد كبار السن الذين تلقوا الجرعات الأولى حتى يوم الأحد هو الأكبر في محافظة آيتشي بوسط اليابان عند 1190 شخص، وفقًا للحكومة. وفي الوقت نفسه، لم يتم تطعيم أي من كبار السن حتى الآن في 9 محافظات - توتشيغي، سايتاما في شرق اليابان، وشيزوؤكا في وسط اليابان، شيغا، هيوغو وشيماني في غرب اليابان، وساغا، كوماموتو، وأويتا في جنوب غرب اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)