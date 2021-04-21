اليابان قد تقرر فرض حالة الطوارئ في طوكيو ومحافظات أخرى يوم الخميس

أخبار اليابان

الحكومة اليابانية تخطط لإعلان حالة طوارئ جديدة بشأن فيروس كورونا الجديد في طوكيو، أوساكا، وهيوغو.

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأن إعلان الطوارئ في اجتماع مقر الاستجابة لفيروس كورونا يوم الخميس. وقالت المصادر إن حالة الطوارئ الجديدة من المتوقع أن تستمر نحو ثلاثة أسابيع.

عقب طلب حكومة محافظة أوساكا يوم الثلاثاء من الحكومة المركزية إعلان حالة طوارئ للمحافظة، قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي للصحفيين ”سنتخذ قرارًا على الفور أثناء فحص حالة العدوى (في أوساكا) والنظر في الإجراءات المضادة“.

بالنسبة لطوكيو وهيوغو، قال سوغا ”سنتخذ قرارًا بناءً على الأوضاع المحلية.“ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع في طوكيو، أوساكا، وهيوغو.

من المتوقع أن تطلب حكومة مدينة طوكيو من الحكومة المركزية في وقت مبكر من يوم الخميس إصدار حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية. من المرجح أن تطلب حكومة محافظة هيوغو، المتاخمة لأوساكا، إعلان حالة الطوارئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)