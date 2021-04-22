رئيس وزراء اليابان: الحكومة ستبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بتصريف مياه فوكوشيما المعالجة

أخبار اليابان

تعهد رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الخميس بأن الحكومة ”ستبذل قصارى جهدها“ لمعالجة القضايا المتعلقة بخطتها لإطلاق المياه المشعة المعالجة في المحيط من محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1.

جاءت تصريحات سوغا في اجتماع مع ماساو أوتشيبوري، محافظ فوكوشيما، شمال شرق اليابان، التي تستضيف المحطة النووية التي أصابتها الكارثة التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة. على الرغم من تنقية المياه بواسطة نظام ترشيح خاص، إلا أنها لا تزال تحتوي على التريتيوم المشع.

طلب أوتشيبوري من سوغا تنفيذ تدابير لمنع الضرر المحتمل لسمعة المأكولات البحرية المحلية وغيرها من المنتجات، ومساعدة الشركات المتضررة من إطلاق المياه، وإعطاء تفسيرات دقيقة للأشخاص المعنيين وتقديم المعلومات الصحيحة للأشخاص في اليابان وخارجها.

وقال سوغا ”نتقبل بصدق مشاعر الناس في فوكوشيما، وخاصة الصيادين“.

بعد الاجتماع، قال أوتشيبوري للصحفيين إن قضية إطلاق المياه ”ليست قضية فوكوشيما فحسب، ولكن أيضا اليابان بأسرها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)