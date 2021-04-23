اليابان تتعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 46٪ بحلول 2030

أخبار اليابان

كشف رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الخميس عن خطة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد في السنة المالية 2030 بنسبة 46% من مستوى العام المالي 2013، وهو أعلى بكثير من هدفه الحالي بتخفيض 26%.

وفي كلمة ألقاها في قمة المناخ على الإنترنت التي استضافتها الولايات المتحدة، قال سوغا أيضًا ”ستواصل اليابان بذل جهود مضنية في تحديها لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في خفض انبعاثاتها بنسبة 50%“.

قال سوغا إن خفض الانبعاثات بنسبة 46% ”لن يكون بالتأكيد مهمة سهلة“. لكنه أضاف ”من خلال تحديد هدف طموح على أعلى مستوى يليق باستراتيجية النمو القادمة للأمة، والتي تدعم التصنيع في العالم، فإن اليابان مستعدة لإظهار ريادتها في إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم“.

لتحقيق الهدف، تخطط حكومة سوغا لاتخاذ سياسات مثل الاستخدام الكامل لمصادر الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة، وإطلاق تدابير لتحفيز الاستثمار للمساعدة في تسريع إزالة الكربون ودعم الجهود المبذولة في جميع أنحاء البلاد للتصدي للاحتباس الحراري.

تبنت الحكومة اليابانية هدف خفض الانبعاثات بنسبة 26% في عام 2015. في ربيع العام الماضي، نظرت الحكومة في إمكانية رفع الهدف، لكنها لم تفعل ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)