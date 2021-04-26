اليابان قد تبدأ تطعيم السكان ضد كورونا في يوليو/ تموز

أخبار اليابان

قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، الأحد، إن التطعيمات لعامة الناس بخلاف كبار السن ضد فيروس كورونا الجديد قد تبدأ في يوليو/ تموز اعتمادًا على كمية إمدادات اللقاح.

ادلى تامورا بهذا التصريح فى برنامج تليفزيونى.

قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن الحكومة تهدف إلى إنهاء إعطاء جرعتين من اللقاح لكبار السن الذين يريدون تلقيحهم بحلول نهاية يوليو/تموز. بدأت لقاحات فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في وقت سابق من هذا الشهر.

أشار تعليق تامورا إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا قد يكونون قادرين على الحصول على التطعيمات عند دخول تطعيمات كبار السن إلى المرحلة النهائية إذا تم تأمين كميات كافية من اللقاحات.

في برنامج تلفزيوني منفصل يوم الأحد، قال تامورا إنه سيكون من الممكن للحكومة الموافقة على لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا في مايو/ أيار على أقرب تقدير. تم بالفعل تقديم طلب الموافقة على منتج أسترازينيكا إلى الحكومة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)