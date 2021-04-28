اليابان تساعد 31 دولة نامية في التطعيم ضد كورونا

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء تقديم منحة طارئة بقيمة 39 مليون دولار إلى 31 دولة نامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لدعم جهود التطعيم ضد فيروس كورونا.

سيتم استخدام الأموال لتوفير المجمدات والشاحنات وغيرها من العناصر اللازمة لبناء سلاسل تبريد اللقاحات.

وقد بدأت الحكومة بالفعل في تقديم دعم مماثل لـ 25 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تهدف هذه الخطوات إلى مواجهة الصين وروسيا، اللتين تروجان لاستخدام لقاحاتهما محلية الصنع لتعزيز نفوذهما.

وقال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي في مؤتمر صحفي ”نريد الاستمرار في تقديم الدعم الفوري باستخدام نقاط القوة التي تتمتع بها اليابان“

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)