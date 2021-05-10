مناقشات حول معايير السلامة للسيارات الطائرة في اليابان

أخبار اليابان

بدأت وزارة النقل اليابانية مناقشات واسعة النطاق حول معايير السلامة وغيرها من القضايا الرئيسية المتعلقة بوضع ”السيارات الطائرة“ في الاستخدام العملي.

في أبريل/ نيسان من هذا العام، أنشأت الوزارة قسمًا مخصصًا لذلك.

ستضع الإدارة الجديدة مبادئ توجيهية في وقت مبكر من هذا الخريف حول الإجراءات اللازمة للشركات لإجراء رحلات تجريبية للمركبات قيد التطوير حاليًا.

تخطط الوزارة لوضع معايير للأداء المطلوب والسلامة، بالإضافة إلى نظام الترخيص ، بحلول نهاية عام 2023.

تستخدم هذه السيارات الطائرة مراوح وأجهزة أخرى للارتفاع والتحرك في الهواء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)