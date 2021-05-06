كورونا.. الحكومة اليابانية تقرر تمديد حالة الطوارئ غدًا الجمعة

أخبار اليابان

تخطط الحكومة اليابانية لتمديد حالة الطوارئ الثالثة بسبب فيروس كورونا الجديد، والتي تغطي طوكيو وثلاث محافظات غربية، إلى ما بعد انتهاء الصلاحية المقرر حاليًا يوم الثلاثاء.

قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن قرارا بشأن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس في العاصمة اليابانية ومحافظات أوساكا، كيوتو، وهيوغو سيتم اتخاذه في اجتماع مقر الاستجابة الحكومية لفيروس كورونا يوم الجمعة.

وبحسب المصادر، فإن فكرة قيد الدراسة لتمديد حالة الطوارئ من أسبوعين إلى شهر. ستسرع الحكومة المناقشات، بما في ذلك نطاق الأعمال التجارية الخاضعة لطلبات الإغلاق المؤقت.

أجرى رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي محادثات حول هذه المسألة بعد ظهر الأربعاء مع الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود استجابة الحكومة لأزمة الفيروس.

وقال سوغا للصحفيين بعد الاجتماع ”نريد اتخاذ قرار خلال هذا الأسبوع بعد الاستماع من الخبراء“. وشدد على أن الإجراءات المضادة لفيروس كورونا التي يتم اتخاذها في ظل حالة الطوارئ أثبتت فعاليتها، قائلا إن ”تحركات الناس قد انخفضت بالتأكيد، وهو ما كان أحد الأهداف الرئيسية لإعلان الطوارئ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)