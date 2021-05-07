كورونا.. اليابان تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة يوم الخميس إن الحكومة اليابانية تخطط لتمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في طوكيو و3 محافظات تقع غرب البلاد حتى 31 مايو/ أيار.

وستتخذ الحكومة قرارا بشأن التمديد الجمعة. من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ، التي تغطي حاليًا العاصمة ومحافظات أوساكا، كيوتو، وهيوغو يوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي للصحفيين ”سنستشير الخبراء بشأن التمديد يوم الجمعة. سنقرر المدة والمحافظات التي ستغطيها حالة الطوارئ“.

تخطط الحكومة لضم محافظة آيتشي المركزية ومحافظة فوؤكوكا الجنوبية الغربية لإعلان حالة الطوارئ.

طلبت حكومة مدينة طوكيو من الحكومة المركزية تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)