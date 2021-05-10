بسبب كورونا.. برامج الدراسة بالخارج عبر الإنترنت تجذب الانتباه في اليابان

أخبار اليابان

مع تقييد جائحة فيروس كورونا الجديد للسفر إلى الخارج، جذبت برامج الدراسة بالخارج عبر الإنترنت الانتباه في اليابان.

في حين أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بهذه الفصول الدراسية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على فارق التوقيت، أعرب بعض الخبراء عن أملهم في أن يستخدم الأشخاص مثل هذه البرامج للاستعداد عندما يدرسون بالفعل في الخارج بعد انتهاء أزمة كورونا.

وفقًا لوزارة التعليم اليابانية، ارتفع عدد اليابانيين الذين يدرسون في الخارج خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن في السنة المالية 2019، انخفض عدد هؤلاء الطلاب 6.8٪ عن العام السابق، على ما يبدو بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الربيع، حيث يسافر كثير من الناس للدراسة في الخارج.

وكبديل لذلك، تحول عدد متزايد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من السفر خارج اليابان إلى البرامج عبر الإنترنت، والتي تمكنهم من الدراسة في جامعات أجنبية ومؤسسات تعليمية أخرى دون الحاجة إلى التواجد فعليًا هناك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)