خبير ينصح بتخفيف التوتر للمساعدة في التطعيم الآمن ضد فيروس كورونا

أخبار اليابان

خبير التطعيم يؤكد أهمية تخفيف توتر الجسم عند الحصول على لقاح فيروس كورونا.

قدم هيرويوكي موريوتشي، الأستاذ في جامعة ناغاساكي، نصائح حول كيفية التلقيح بأمان يوم الاثنين، عندما انتقلت حملة التطعيم في اليابان إلى حالة تأهب قصوى لكبار السن.

وقال إن تخفيف التوتر يمكن أن يساعد في تجنب الإغماء، مما قد يؤدي إلى الإصابة.

يحدث الإغماء الناجم عن الإجهاد عندما يتسبب التوتر أو الخوف مؤقتًا في إضعاف حركة القلب ويؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

قال موريوتشي ”الأمر مشابه عندما تفقد وعيك مؤقتًا عند مشاهدة فيلم رعب“.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)