الزي المدرسي يصبح محايدًا للجنسين في اليابان

أخبار اليابان

هناك عدد متزايد من المدارس في اليابان تجعل الزي المدرسي محايدًا بين الجنسين حتى لا يضطر الطلاب إلى ارتداء الملابس وفقًا لجنسهم عند الولادة.

أدخلت العديد من المدارس السراويل لزي الفتيات، في حين أن التنانير للأولاد نادراً ما تُرى على ما يبدو بسبب مخاوف من أنها قد تجذب الكثير من الاهتمام.

صنعت مدرسة سانيو جونيور الثانوية في هيميجي بمحافظة هيوغو، غرب اليابان، سترة وسروالًا يمثلان الزي القياسي لكل من الأولاد والبنات، بدءًا من هذا العام الدراسي اعتبارًا من أبريل/ نيسان. أولئك الذين يأملون في ارتداء التنانير يمكنهم اختيار نسخة تنورة من الزي الرسمي.

الطالبات اللائي اخترن التنانير فاق عدد الطالبات اللائي لم يخترن التنانير، ولكن تم قبول السراويل بشكل طبيعي حيث إنها تسمح للفتيات بالتحرك بسهولة أكبر وتمنحهن إحساسًا بالأمان لعدم الاضطرار إلى إظهار أرجلهن.

قال تاكاهيسا هاسيغاوا، مدير المدرسة ”المدارس هي نموذج مصغر للمجتمع. مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في الأوقات والظروف، توصلنا إلى الزي الذي يمكن أن يرتديه كل من الأولاد والبنات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)