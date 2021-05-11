اعتقال رجل لنشره صور نساء رياضيات لأغراض جنسية

أخبار اليابان

ألقت شرطة طوكيو القبض على رجل يعمل لحسابه الخاص لنشره صور رياضيات على موقع إلكتروني يضم محتوى للبالغين دون إذن.

ألقي القبض على كوسوكي كوياما، 37 عامًا، من قبل إدارة شرطة العاصمة بتهمة انتهاك قانون حقوق النشر. وقال للشرطة: ”كنت أعرف أنني كنت أفعل شيئًا سيئًا، لكنني لم أفكر في إلقاء القبض علي“.

كان هناك عدد متزايد من الحالات التي يتم فيها نشر صور الرياضيات وعرضها على الإنترنت لأغراض جنسية. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشرطة في اليابان بتبني قضية بشأن مثل هذه المشكلة.

في حوالي 18 مايو/ أيار 2019، قام كوياما، وهو من محافظة كيوتو بغرب اليابان، بوضع 39 صورة لرياضيات تم التقاطها من برامج تلفزيونية على موقع محتوى للبالغين يديره، مما جعلها متاحة لمستخدمي الإنترنت غير المحددين، وفقًا للشرطة.

على هذه الصور، وضع كوياما تعليقات مثل ”أخطاء تلفزيونية عن حوادث جنسية“ ، بحسب الشرطة. كان كوياما يدير ما مجموعه 9 مواقع تقدم محتوى للبالغين بين فبراير/ شباط 2011 ومارس/ آذار من هذا العام، حيث حقق أرباحًا تزيد عن 120 مليون ين من الإعلانات عبر الإنترنت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)