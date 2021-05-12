الإبقاء على المرافق الثقافية الوطنية في طوكيو مغلقة

أخبار اليابان

قالت وكالة الشؤون الثقافية يوم الثلاثاء إن المنشآت الثقافية التي تديرها الدولة مثل المتاحف في طوكيو ستظل مغلقة.

خططت الوكالة في البداية لإعادة فتحها يوم الأربعاء، في اليوم الأول من حالة الطوارئ الموسعة لفيروس كورونا حتى 31 مايو/ أيار، لكنها قررت إبقائها مغلقة بناءً على طلب كتابي من حكومة العاصمة طوكيو.

المرافق هي المتحف الوطني للفن الحديث في طوكيو، المركز الوطني للفنون في طوكيو، متحف طوكيو الوطني، المتحف الوطني للطبيعة والعلوم، والأرشيف الوطني للأفلام في اليابان.

وقالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي للصحفيين ”من المفيد للغاية أن تعمل الحكومتان المركزية والحضرية معًا لاتخاذ الإجراءات وإرسال الرسائل“ لمنع المزيد من انتشار الفيروس.

في ظل حالة الطوارئ الممتدة في طوكيو والعديد من المحافظات في وسط وغرب اليابان، تسمح الحكومة المركزية بفتح مرافق واسعة النطاق بمساحة أرضية تزيد عن 1000 متر مربع حتى الساعة 8 مساءً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)