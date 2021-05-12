قمة عبر الإنترنت بين اليابان والتحالف العالمي للقاحات والتحصين

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين المعروف اختصًارا باسم Gavi، وهو منظمة دولية تروج للقاحات كورونا في البلدان النامية، سيستضيفان بشكل مشترك قمة لقاح على الإنترنت في 2 يونيو/ حزيران.

من اليابان، سيشارك رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي ووزير الخارجية توشيميتسو موتيغي في القمة الافتراضية لإجراء محادثات مع المشاركين من الدول الأخرى حول الإمدادات العادلة للقاحاتك كورونا، بالإضافة إلى الدعم المالي للتطعيمات، بهدف القضاء على الوباء في أقرب وقت ممكن.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي ”من خلال القمة، نهدف إلى تحقيق هدف التمويل اللازم للتطعيمات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)