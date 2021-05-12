دراسة إطلاق مياه فوكوشيما المعالجة على بعد كيلو متر واحد من الساحل

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تدرس شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ والحكومة اليابانية خطة لإطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية المعطوبة في البحر على بعد كيلومتر واحد من الساحل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

وتدعو الخطة إلى إنشاء خط أنابيب في قاع المحيط، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تبدأ تيبكو والحكومة وهيئة الرقابة النووية محادثات كاملة الشهر المقبل لتقرير ما إذا كان سيتم صرف المياه مباشرة من الساحل بالقرب من محطة الطاقة أو في البحر عبر خط أنابيب.

تعرضت المحطة التابعة لشركة تبيكو في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، لأضرار جسيمة في الزلزال والتسونامي في مارس/ آذار 2011. تحتوي المياه المعالجة على مادة التريتيوم المشعة.

تستمر المياه الجوفية ومياه الأمطار في التدفق إلى مباني المفاعل المتضررة في محطة الطاقة النووية، وينتهي بها الأمر بالتلوث بالمواد المشعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)