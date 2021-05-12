اليابان تجري محادثات للحصول على 50 مليون جرعة أخرى من لقاح موديرنا

أخبار اليابان

تجري الحكومة اليابانية محادثات للحصول على 50 مليون جرعة أخرى من لقاح موديرنا لفيروس كورونا الجديد.

كشف كريستوف ويبر رئيس شركة تاكيدا للأدوية، التي تبيع لقاح موديرنا في اليابان، عن المحادثات في مؤتمر صحفي في اليوم.

مع الجرعات الإضافية، سيتم إمداد اليابان بما مجموعه 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي إنه من المتوقع أن يتم تزويد البلاد بما مجموعه 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا ولقاح طورته شركة نوفافاكس، وهي شركة أمريكية أخرى للتكنولوجيا الحيوية، لاستخدامها في عام 2022.

تخطط تاكيدا لإنتاج 250 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس في اليابان سنويًا، بهدف البدء في توفير اللقاح في أواخر العام المالي 2021.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)