اليابان تسن مشروع قانون لإطلاق وكالة رقمية

أخبار اليابان

سن البرلمان الياباني يوم الأربعاء حزمة من مشاريع قوانين التحول الرقمي بما في ذلك واحدة لإنشاء وكالة رقمية دعا إليها رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي.

تمت الموافقة على حزمة من 6 مشاريع قوانين مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، في الجلسة العامة اليوم، بدعم من أعضاء الحزب الحاكم وبعض المشرعين الآخرين. أقر التشريع مجلس النواب، الغرفة السفلى من البرلمان، الشهر الماضي.

وقال سوغا للصحفيين في وقت لاحق يوم الأربعاء إن التشريع يمثل ”خطوة كبيرة إلى الأمام بشأن قضية الرقمنة التي طال أمدها في بلادنا“. وقال ”نهدف إلى خلق مجتمع يمكن للجميع فيه الاستفادة من الرقمنة“.

ستبدأ الحكومة الآن في استعدادات جادة لإطلاق الوكالة الجديدة في الأول من سبتمبر/ أيلول. بينما سيرأس رئيس الوزراء الوكالة، تخطط الحكومة لتعيين شخصية من القطاع الخاص على دراية بالتكنولوجيات ذات الصلة في أعلى منصب بيروقراطي في الوكالة.

من المتوقع أن يبلغ عدد موظفي الوكالة الجديدة في البداية حوالي 500 موظف، بما في ذلك أكثر من 100 شخص من القطاع الخاص. وقد جندت الحكومة بالفعل حوالي 30 مهندسًا من القطاع الخاص وآخرين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)