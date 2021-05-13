الانتهاء من تطعيم المسنين ضد كورونا في 85٪ من مناطق اليابان بحلول يوليو/ تموز

أخبار اليابان

أظهر مسح أجرته وزارتا الشؤون الداخلية والصحة يوم الأربعاء أنه من المتوقع الانتهاء من تطعيمات كورونا لكبار السن في 1490 من أصل 1741 بلدية في اليابان، أو 85.6٪ بنهاية يوليو/ تموز.

بدأ برنامج التطعيم لنحو 36 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر يوم 12 أبريل/ نيسان. وطبقا للمسح، سيتم تطعيم ما لا يقل عن 30 مليون مسن بنهاية يوليو/ تموز.

في 23 أبريل/ نيسان، قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن الحكومة تخطط لمنح جميع كبار السن الذين يأملون في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الجديد بحلول نهاية يوليو/ تموز.

أعرب سوغا يوم الجمعة عن أمله في أن يتم إعطاء ما مجموعه مليون جرعة يوميًا في جميع أنحاء البلاد. وقال للصحفيين يوم الأربعاء ”سنواصل دعم الحكومات المحلية حتى يتم تطعيم جميع المواطنين في أسرع وقت ممكن“.

طلبت الوزارتان من المدن والأحياء والبلدات والقرى من خلال حكومات المحافظات التبيغ عن توقعها بشأن نهاية تطعيم كبار السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)