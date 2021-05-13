بدء حجوزات تلقي لقاح كورونا في طوكيو وأوساكا الإثنين

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قالت وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء، إنه سيتم قبول حجوزات التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد لكبار السن في الأماكن الكبيرة المخطط لها في طوكيو ومحافظة أوساكا اعتبارًا من يوم الاثنين من خلال موقع مخصص وتطبيق لاين.

وستبدأ عمليات التطعيم في أماكن العاصمة اليابانية والمحافظة الغربية يوم 24 مايو/ أيار الجاري، وستقوم قوات الدفاع الذاتي بتشغيلها.

من حيث المبدأ، سيكون الأشخاص المؤهلون للتطعيم في الأماكن هم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين لديهم قسائم تطعيم مرسلة من الحكومات المحلية ذات الصلة. لن يتم قبول الحجوزات عبر الهاتف، بينما ستكون الاستشارات الهاتفية متاحة للقضايا المتعلقة بالتطعيمات في الأماكن الكبيرة.

سيستضيف مبنى الحكومة المركزية المشترك في منطقة أوتيماتشي في حي تشيودا بطوكيو الموقع في العاصمة. سيقام المكان في أوساكا في مركز أوساكا الدولي للمؤتمرات في حي كيتا في مدينة أوساكا، عاصمة المحافظة الغربية.

سيتم توفير التطعيمات في الأماكن بين الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً. في جميع الأيام، بما في ذلك أيام السبت والأحد والعطلات، خلال الأشهر الثلاثة حتى 24 أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)