تزايد تشاؤم نواب يابانيين بشأن أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

أصبح بعض المشرعين اليابانيين من الحزب الحاكم متشائمين بشأن إقامة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية هذا الصيف كما هو مقرر، وسط أزمة فيروس كورونا الجديد التي تعصف باليابان والعالم.

رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي لا يزال مصرا على إقامة الأولمبياد هذا الصيف

لكن فيروس كورونا مستعر في أجزاء كثيرة من اليابان على الرغم من أنه لم يتبق سوى شهرين قبل حفل افتتاح الأولمبياد في 23 يوليو/ تموز.

بالإضافة إلى ذلك، هناك معارضة واسعة النطاق لإقامة الألعاب هذا الصيف بين مواطني اليابان، الذين سئموا الحياة في ظل القيود المطولة لفيروس كورونا

بدأت الآراء المتشائمة في الظهور من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، بعد إغلاق فترة عطلة الأسبوع الذهبي في وقت سابق من شهر مايو/ أيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)