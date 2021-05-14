طرح سؤال حول جدول إتمام حملة التطعيم ضد كورونا في اليابان

أخبار اليابان

شكك نواب معارضون يابانيون في استطلاع حكومي قال إن 85.6% من البلديات تتوقع إنهاء تطعيم السكان المحليين المسنين بحلول نهاية يوليو/ تموز.

قال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية في اجتماع مع نواب المعارضة الخميس إن تعريف الإنجاز يختلف من بلدية إلى أخرى، لكن الحكومة المركزية لا تعرف التفاصيل الكاملة.

ستعتبر البلديات أن تطعيماتها للمقيمين المسنين المحليين مكتملة إذا وصلت حصص الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى المستويات المستهدفة. تختلف المستويات بين البلديات.

قالت مدينة ناغانو اليابانية المركزية، التي انضمت إلى الاجتماع عبر الإنترنت، إن هدفها هو 90%.

في غضون ذلك، قال النائب عن الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني أكيرا ناغاتسوما إن أحد أحياء طوكيو البالغ عددها 23 في قد حدد 65% كهدف للتطعبم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)