الحكومة اليابانية تعلن عن جهود الشركات في تطبيق سياسة العمل عن بعد

أخبار اليابان

ستعلن الحكومة اليابانية اعتبارًا من يوم الأربعاء مدى استخدام العمل عن بعد في كل شركة، في خطوة لتعزيز أسلوب العمل هذا وسط انتشار عدوى فيروس كورونا.

قدم الخطة وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا في اجتماع لفريق استشاري حول السياسات الأساسية للحكومة لمواجهة فيروس كورونا صباح الجمعة.

قال نيشيمورا، المسؤول عن تدابير الدولة المتعلقة بفيروس كورونا، إن الحكومة ستفرز المعلومات التي كشفت عنها الشركات بشأن جهودها للترويج للعمل من المنزل قبل الإعلان عنها.

وأضاف الوزير أن الحكومة تأمل في جعل هذه المعلومات معروفة للطلاب أيضًا من خلال العمل مع شركات خدمات التوظيف.

قد حددت الحكومة هدفًا من تقليل عدد العمال المتنقلين بنسبة 70%.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)