جمع أكثر من 350 ألف توقيع للمطالبة بإلغاء أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

بلغ عدد التوقيعات التي تم جمعها عبر الإنترنت لعريضة تطالب بإلغاء أولمبياد طوكيو هذا الصيف أكثر من 350 ألف توقيع حتى صباح الجمعة.

قدم الالتماس كينجي أوتسونوميا، الرئيس السابق للاتحاد الياباني لنقابات المحامين، إلى اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، وحكومة العاصمة طوكيو.

وقالت أوتسونوميا في مؤتمر صحفي بمبنى حكومة العاصمة إن الإصابات بفيروس كورونا الجديد لا تزال تنتشر في جميع أنحاء العالم وأن نظام الإمداد الطبي في اليابان يتعرض لضغوط.

وقال أوتسونوميا ”يتم التساؤل عما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية للحياة أو للأولمبياد“، مشددًا على أن حملة التوقيع هي ”حركة لإعطاء الأولوية لحياة البشر“.

وقال أيضا إنه إذا طلبت اللجنة الأولمبية الدولية تعويضات من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بسبب الإلغاء المحتمل للأحداث الرياضية، فقد ”تتعرض اللجنة الأولمبية الدولية لانتقادات في جميع أنحاء العالم“ و ”تنهار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)