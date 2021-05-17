باحثون يستأنفون ضد مراجعة قانون الترحيل القسري للأجانب

أخبار اليابان

قدم أكثر من 300 باحث في اليابان استئنافًا مشتركًا يوم الجمعة ضد مراجعة القانون المقترحة للسماح بالترحيل القسري للأجانب أثناء النظر في طلباتهم للحصول على اللجوء في اليابان.

في الاستئناف، الذي انضم إليه أيضًا حوالي 200 مواطن آخر، قال الباحثون إن تعديل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لن يكون سوى تغيير نحو الأسوأ.

وجادلوا بأن السماح بمثل هذا الترحيل القسري ينتهك مبادئ معاهدات اللاجئين، بينما شككوا في عدم وجود حد زمني لاحتجاز الأجانب في البلاد.

وانتقد الأستاذ المساعد بجامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا، ماسانوري كاشيوازاكي، الذي قاد الاستئناف، سلطات الهجرة اليابانية ”لعدم إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان“.

تهدف إدارة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إلى سن تعديل القانون بحلول نهاية الدورة البرلمانية الجارية، بينما يقاوم معسكر المعارضة تلك الخطوة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)