تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان وفرنسا والولايات المتحدة

أخبار اليابان

تم فتح التدريبات العسكرية المشتركة الأولى بين القوات البرية اليابانية والفرنسية والأمريكية على أراض يابانية فى المنطقة الجنوبية الغربية أمام الصحافة اليوم السبت.

ستستمر تدريبات ARC21 للدفاع عن الجزر النائية التي تشارك فيها قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية والجيش الفرنسي وقوات مشاة البحرية الأمريكية حتى يوم الاثنين بعد أن تبدأ يوم الثلاثاء.

سُمح للصحافة بتفقد تدريب في ملعب كيريشيما للتدريب التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية، والذي يمتد بين محافظتي ميازاكي وكاغوشيما.

أيضًا كجزء من ARC21، تشارك قوات الدفاع الذاتي البحرية في مناورة مشتركة في بحر الصين الشرقي مع القوات البحرية الأمريكية والأسترالية والفرنسية.

تهدف التدريبات إلى إبقاء الصين تحت السيطرة، التي كثفت أنشطتها حول تايوان وجزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)