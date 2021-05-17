بدء الحجوزات لتلقي كبار السن بشكل موسع لقاح كورونا عن طريق قوات الدفاع الذاتي اليابانية

أخبار اليابان

بدأت الحجوزات يوم الاثنين لتقديم لقاحات فيروس كورونا الجديد لكبار السن في أماكن كبيرة معدة من قبل الدولة في طوكيو ومحافظة أوساكا بغرب اليابان.

بدأت المواعيد، المقبولة عبر الإنترنت فقط، في الساعة 11 صباحًا (2 صباحًا بتوقيت غرينتش) لطوكيو وستبدأ في وقت لاحق من اليوم لمحافظة أوساكا. ستبدأ عمليات التطعيم في المواقع، التي ستديرها قوات الدفاع الذاتي، في 24 مايو/ أيار. وسيسمح مبدئيًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في أحياء طوكيو الخاصة البالغ عددها 23 ومدينة أوساكا، عاصمة محافظة أوساكا، بتلقي التطعيمات. في الأماكن المعدة لذلك في طوكيو وأوساكا، على التوال، خلال الأسبوع الذي ينتهي في 30 مايو/ أيار.

سيتم إنشاء المكان في طوكيو في مبنى الحكومة المركزية المشترك في منطقة أوتي ماتشي في العاصمة اليابانية بحي تشيودا، وبالنسبة لأوساكا في مركز أوساكا الدولي للمؤتمرات في حي كيتا عاصمة المحافظة.

وصباح الإثنين، أقيم في الموقع حفل بمناسبة تشكيل فريق طبي لإدارة اللقاحات في مكان طوكيو، ضم أطباء وممرضات قوات الدفاع الذاتي وممرضات القطاع الخاص.

وقال كوجي فوكوشيما، رئيس مستشفى قوات الدفاع الذاتي المركزي، في الحفل، إن مهمة التطعيم ”مهمة للغاية لأنها تساهم بشكل كبير في سلامة المجتمعات“. ”أريدكم أن تقدمموا خدمات صادقة تجعل الناس يشعرون بالسعادة لمجيئهم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)