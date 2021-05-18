المحكمة العليا في اليابان تقضي بمسؤولية الحكومة عن قضايا الأسبستوس

أخبار اليابان

قضت المحكمة العليا في اليابان يوم الاثنين بأن الحكومة وصناع مواد البناء مسؤولون عن دفع تعويضات عن المشاكل الصحية التي تسبب فيها الأسبستوس لعمال البناء السابقين.

أصدرت المحكمة الابتدائية الأولى بالمحكمة العليا حكمًا بشأن أربع دعاوى رفعها ما مجموعه 400 عامل سابق وأقارب ثكلى لهؤلاء العمال في محاكم يوكوهاما،طوكيو، كيوتو، وأوساكا.

أقرت المحكمة العليا، برئاسة القاضي تاكويا مياما، بأن الحكومة كانت في حالة غير شرعية من عام 1975 إلى عام 2004 لأنها أهملت ممارسة سلطتها في فرض لوائح الأسبستوس.

كان الحكم، الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل خمسة قضاة من هيئة المحكمة، أول حكم موحد في سلسلة من دعاوى الأسبستوس.

اعترفت البلاد بحوالي 10000 شخص يعانون من مشاكل صحية سببها الأسبستوس بسبب تعرضهم للأسبستوس في مواقع البناء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)