اجتماع لجنة من الخبراء يوم الخميس بخصوص لقاحي موديرنا وأسترازينيكا

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية، الإثنين، إنها ستعقد اجتماعًا للجنة يوم الخميس لتقرير ما إذا كانت ستوافق على لقاحات كورونا التي طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة موديرنا وشركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا على التوالي.

بضوء أخضر من اللجنة، تخطط الوزارة لاعتماد اللقاحات كحالات خاصة بعد عمليات فحص مبسطة.

من المتوقع استخدام لقاح موديرنا في أماكن التطعيم الجماعي التي ستديرها وزارة الدفاع في طوكيو والمحافظة الغربية لأوساكا اعتبارًا من 24 مايو/ أيار.

حاليًا، لقاح كورونا التابع لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر هو الوحيد المعتمد في اليابان. تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه حوالي 4.4 مليون من العاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر.

من المتوقع أن يساعد الحصول على لقاحين آخرين في تسريع حملة التطعيم في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)