96 % من خريجي الجامعات الجدد في اليابان يحصلون على وظائف

أخبار اليابان

أظهر مسح أجرته وزارة العمل والتعليم يوم الثلاثاء أن نسبة خريجي الجامعات الجدد في اليابان الذين حصلوا على وظائف حتى الأول من أبريل/ نيسان، اليوم الأول من السنة المالية 2021 للبلاد، بلغت 96.0%، بانخفاض 2.0 نقطة مئوية عن العام السابق.

كان الانخفاض ثاني أكبر انخفاض منذ بدء الاستطلاع في عام 1997. وكان أكبر انخفاض سنوي في معدل تأمين الوظائف حتى 1 أبريل/ نيسان 3.9 نقطة، مسجلاً للطلاب الذين تخرجوا في مارس/ آذار 2010، بعد أزمة إنهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة، والذي غذى الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت.

أشارت أحدث دراسة استقصائية إلى أن العديد من الطلاب الذين تخرجوا في مارس / آذار لم يتمكنوا من الحصول على وظائف كانوا يأملون فيها، حيث تضررت شركات السياحة وشركات الطيران وغيرها من الصناعات بشدة من تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد، مما أدى إلى الحد من التعيينات الجديدة.

كان لأزمة كورونا تأثير خطير على أنشطة البحث عن عمل للطلاب حيث انخفضت فرص جمع المعلومات جزئيًا بسبب إلغاء ندوات التوظيف للشركات.

قال مسؤول بوزارة العمل إنه مع ذلك، تعافى معدل تأمين الوظائف إلى مستوى معين، مشيرًا إلى أن حجم الانخفاض حتى 1 أبريل/ نيسان قد تقلص من 7.0 نقاط في نسبة الطلاب الذين لديهم عروض عمل غير رسمية حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وبلغ المعدل في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 69.8%. وفي الوقت نفسه قال المسؤول ”نريد تقديم الدعم الكامل“ لمن تخرجوا دون أن يتمكنوا من الحصول على وظائف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)