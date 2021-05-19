بدء زراعة الأرز في بلدة في فوكوشيما

أخبار اليابان

بدأت زراعة الأرز على أساس تجريبي يوم الأربعاء في بلدة فوتابا بمحافظة فوكوشيما، حيث تم إجلاء جميع السكان بعد الحادث النووي عام 2011.

سيكون أول محصول أرز في بلدة شمال شرق اليابان منذ أن تعرضت محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة تيبكو لانهيارات ثلاثية في أعقاب الزلزال والتسونامي في مارس/ آذار 2011.

سيتم اختبار سلامة الأرز المحصود من خلال فحوصات المواد المشعة.

شارك أعضاء من جمعية الإدارة المحلية للحفاظ على الأراضي الزراعية والمسؤولة عن تجربة الزراعة، جنبًا إلى جنب مع رئيسها أوسامو كوهاتا وعمدة فوتابا شيرو إيزاوا ومسؤولين من التعاونيات الزراعية ومكتب المحافظة للزراعة والغابات.

تم زراعة الأرز الذي طورته حكومة المحافظة.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)