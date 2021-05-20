اليابان تفكر في إصدار شهادات تطعيم كورونا

أخبار اليابان

تدرس الحكومة اليابانية البدء في إصدار الشهادات لمتلقي لقاح كورونا في البلاد حيث أن تقديم مثل هذه الشهادات مطلوب في بعض الدول في الخارج.

من المتوقع أن تصدر البلديات المحلية في اليابان، المسؤولة عن إدارة لقاحات كورونا، مثل هذه الشهادات في شكل وثيقة، وفقًا لمصادر مطّلعة على مناقشات الحكومة حول هذه المسألة، والتي بدأت يوم الأربعاء. ستسرع الحكومة الجهود لبدء الإصدار في وقت مبكر من الشهر المقبل.

تهدف شهادات التطعيم المخططة إلى دعم الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج من اليابان، حيث من المحتمل أن تطلب المزيد والمزيد من الدول تقديم مثل هذه المستندات للدخول.

وقال مسؤول حكومي ياباني كبير ”المهمة التي نواجهها في الوقت الحالي هي معرفة أنواع الشهادات التي تطلبها دول المقصد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)