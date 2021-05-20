الحزب الحاكم في اليابان يرجئ الموافقة على مشروع قانون لتعزيز فهم الأقليات الجنسية

أخبار اليابان

أرجأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يوم الخميس الموافقة على مشروع قانون لتعزيز فهم الأقليات الجنسية حيث أصبح الأعضاء المحافظون حذرين بشأنه.

تم التعبير عن وجهة نظرهم الحذرة في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي بعد أن تمت مراجعة مشروع القانون لتعزيز فهم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ليشمل عبارة ”لن يتم التسامح مع التمييز“.

أجرت اللجنة الخاصة للحزب المعنية بالميول الجنسية والهوية الجندرية المراجعة تماشياً مع طلب من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان وآخرين.

سيعقد الحزب الليبرالي الديمقراطي مناقشات حول مشروع القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وقالت تومومي إينادا، رئيسة اللجنة، في الاجتماع: ”سنخلق مجتمعًا متسامحًا يقبل التنوع“. ”فقط الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو حزب محافظ، يمكنه فعل ذلك“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)