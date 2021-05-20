نظام آلي للكشف عن كورونا في مطار كانساي الدولي في اليابان

أخبار اليابان

تم تركيب نظام آلي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR باستخدام الروبوتات للكشف عن عدوى فيروس كورونا في مطار كانساي الدولي في محافظة أوساكا بغرب اليابان، الخميس.

يستغرق نظام الاختبار، الذي طورته شركة كاواساكي اليابانية، وكشف النقاب عنه لوسائل الإعلام في نفس اليوم، حوالي 80 دقيقة لتحقيق النتائج. من المتوقع أن يسمح للمسافرين الدوليين بالخضوع للاختبار في يوم مغادرتهم والحصول على شهادات PCR سلبية قبل تسجيل الوصول.

من المقرر أن يتم تشغيل هذا النظام هذا الصيف، يستخدم الروبوتات الموضوعة داخل حاوية شحن كبيرة لفحص ما يصل إلى 2500 عينة من اللعاب يوميًا.

نظرًا لأن إصدار شهادات PCR السلبية يتطلب موافقة الأطباء، تبحث كاواساكي حاليًا عن مؤسسة طبية لتشكيل تحالف ذي صلة.

تخطط كاواساكي لتحديد التفاصيل المتعلقة بسعر خدمة الاختبار وكيفية جمع عينات اللعاب من خلال الاستشارات مع المؤسسة الطبية الشريكة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)