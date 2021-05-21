اليابان تعتمد لقاحي موديرنا وأسترازينيكا

أخبار اليابان

أوصت لجنة استشارية بوزارة الصحة اليابانية يوم الخميس بالموافقة على لقاحات كورونا التي طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا وشركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

في مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة نوريهيسا تامورا إن وزارته ستوافق على استخدام اللقاحين في اليابان يوم الجمعة، باستخدام إجراءات المسار السريع.

حاليًا ، لقاح شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر-بيونتك هو اللقاح الوحيد المعتمد للاستخدام في اليابان.

ومن المتوقع أن تعطي الموافقة على لقاحين إضافيين دفعة لحملة التطعيم في البلاد حيث تهدف الحكومة إلى استكمال التطعيمات لكبار السن بحلول نهاية يوليو.

ولكن هناك مخاوف بشأن الالتباس المحتمل حول الاختلافات بين اللقاحات الثلاثة، مثل فترات التلقيح وطرق التخزين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)