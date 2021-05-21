فريق ياباني: 97٪ من المصابين بعدوى كورونا أصبح لديهم أجسام مضادة بعد عام من الإصابة

أخبار اليابان

قال فريق ياباني يوم الخميس إن 97% من الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا أصبح لديهم أجسام مضادة محايدة بعد عام من إصابتهم.

أجرى الفريق، بقيادة الأستاذ بجامعة مدينة يوكوهاما تايهارو ياماناكا، دراسة استقصائية شملت 250 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا بين فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان من العام الماضي.

بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالسلالة الأصلية، وقف معدل حيازة الأجسام المضادة عند 98% ستة أشهر لاحقًا و 97% بعد ذلك بسنة، وفقًا للمسح.

بينهم، وصل المعدل إلى 97% بعد ستة شهور و 96% بعد سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين كانت لديهم أعرض خفيفة أو الأشخاص الذين لم يعاونا من أعراض الإصابة، و 100% بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من أعراض متوسّطة إلى قاسية.

في هذه الأثناء، كان معدل الحيازة بين الناقلين السابقين لمتغيرات الفيروس أعلى من 90% بعد ستة أشهر وسنة واحدة لأولئك الذين ظهرت عليهم أعراض متوسطة إلى شديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)