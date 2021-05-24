استطلاعي حكومي: المزيد من الأطفال في اليابان يلعبون ألعاب الفيديو جيم وغيرها في أيام الدراسة

أخبار اليابان

أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة اليابانية أن عددًا أكبر من طلاب الصف الرابع في المدارس الابتدائية في اليابان يلعبون ألعاب الفيديو أو الألعاب المحمولة في أيام الدراسة مقارنة بالأطفال في نفس الفئة العمرية قبل تسع سنوات.

وبلغت نسبة هؤلاء الأطفال 74.8% بين أولئك الذين ولدوا في عام 2010 وبلغوا سن العاشرة العام الماضي، بزيادة من 65.2% في مسح مماثل أجري على الأطفال المولودين في عام 2001 عندما بلغوا سن العاشرة.

وأجرت وزارة الصحة أحدث مسح العام الماضي على حوالي 26 ألف طفل ولدوا في 2010 وجمعت إجابات من 92% منهم.

من بين المستجيبين، أولئك الذين يلعبون الألعاب لمدة أقل من ساعة في أيام الدراسة مثلوا 71.2٪ عندما كانوا طلاب الصف الأول. لكن النسبة انخفضت إلى 48.1% عندما دخلوا الصف الرابع.

من طلاب الصف الرابع، قال 38.7٪ إنهم يلعبون ألعابًا لمدة ساعة أو أكثر ولكن أقل من ساعتين في أيام المدرسة و 9.8٪ لمدة ساعتين أو أكثر ولكن أقل من ثلاث ساعات. كانت كلا النسبتين أعلى من النسب المئوية التي تم تحديدها عندما كانا من طلاب الصف الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)