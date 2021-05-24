صديق الأميرة ماكو اليابانية يتخرج من كلية الحقوق في نيويورك

أخبار اليابان

تخرج كي كومورو الخطيب غير الرسمي للأميرة اليابانية ماكو من كلية الحقوق بجامعة فوردهام في نيويورك.

أقامت كلية الحقوق حفل التخرج عبر الإنترنت يوم الأحد.

بدأ كومورو، 29 عامًا، الدراسة في المدرسة في أغسطس/ آب 2018 للتأهل كمحام. حضر برنامج الدكتوراه لمدة عامين بعد أن أخذ دورة الماجستير لمدة عام.

وقال محامي كومورو إنه يعتزم أداء امتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك في يوليو/ تموز.

الأميرة ماكو، 29 عامًا، هي البنت البكر لولي العهد الأمير أكيشينو، الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو والأول في ترتيب العرش، والأميرة كيكو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)