بيع ثمرتي شمام مقابل 25 ألف دولار في اليابان!

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تم بيع زوج من شمام يوباري الشهير مقابل 2.7 مليون ين (حوالي 24800 دولار) في المزاد الأول هذا الموسم في سوق الجملة في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، يوم الاثنين.

ويشتهر شمام يوباري ذو اللب البرتقالي بجودته العالية ومذاقه الحلو، ويماثل الكانتلوب في الحجم.

ارتفع السعر، وهو الأعلى بين جميع أزواج شمام يوباري التي تم بيعها بالمزاد في سوق الجملة المركزي في سابورو اليوم، بأكثر من 22 ضعفًا عن السعر الأقصى البالغ 120 ألف ين في المزاد الأول العام الماضي. انخفض أعلى سعر في العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 5 ملايين ين في عام 2019 حيث بدأ فيروس كورونا الجديد في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت.

تم طرح إجمالي 466 شمامة من مدينة يوباري في هوكايدو للبيع بالمزاد في السوق يوم الاثنين. يُعرف شمام يوباري بأنه فاكهة موسمية شهية، حيث يشير المزاد الأول للفاكهة في سوق الجملة في سابورو إلى وصول أوائل الصيف إلى هوكايدو.

تم شراء زوج الشمام بقيمة 2.7 مليون ين بواسطة Hokkaido Products Ltd، صانع أغذية الأطفال في سابورو. ستقوم الشركة بتجميد الشمام بسرعة وإرسالها كهدايا إلى ما مجموعه 10 أسر لديها أطفال ليتم اختيارها عن طريق القرعة من بين الأسر التي تقدم الطلبات على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال إيوري كاجي، رئيس شركة Hokkaido Products،”نريد تشجيع الناس بشمام يوباري في وقت تستمر فيه المصاعب الناجمة عن الوباء“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)