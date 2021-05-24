فيلم قاتل الشياطين يحصد إيرادات تصل إلى 40 مليار ين ياباني!

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حقق الفيلم من سلسلة المانغا اليابانية الرائجة ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“ 40 مليار ين من عائدات شباك التذاكر المحلية التراكمية، ليصبح أول فيلم يصل إلى علامة فارقة بين جميع الأفلام التي تم إصدارها في اليابان على الإطلاق.

حقق الفيلم إيرادات بلغت 40.016.94 مليون ين حتى من يوم الأحد، وفقًا لما ذكره الموزعون، يوم الاثنين. تجاوز الفيلم حاجز الـ 40 مليار ين بعد حوالي سبعة أشهر من عرضه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أصبح فيلم ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“ الفيلم الأكثر ربحًا في اليابان في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، متجاوزًا فيلم الرسوم المتحركة Spirited Away ”المخطوفة“ للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي، والذي كسب 31.68 مليار ين منذ إطلاقه في عام 2001.

نجح فيلم ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“ أيضًا في الأسواق العالمية. في الشهر الماضي، سجل عائدات افتتاحية قياسية في نهاية الأسبوع لفيلم بلغة أجنبية في أمريكا الشمالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)